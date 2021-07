Riva Ligure, bimba di 4 anni rischia di annegare: in elisoccorso al Gaslini

Riva Ligure. Attimi di paura sulla spiaggia di Riva dove una bimba di 4 anni di Torino in vacanza con la famiglia in Riviera ha rischiato di annegare intorno alle 15 di oggi mentre stava giocando sugli scogli con degli amichetti ed è scivolata in acqua.

A soccorrerla un equipaggio del 118, mentre dalla base di Albenga si è alzato in volo l’elisoccorso Grifo 1 che ha trasportato la piccola in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova.

Sul posto sono intervenuti anche la Guardia costiera e una gazzella dei carabinieri.