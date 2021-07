Ripescaggi, il Ventimiglia Calcio potrebbe tornare in Eccellenza

Ventimiglia. Speranze sempre più concrete per il Ventimiglia Calcio, che potrebbe tornare in Eccellenza grazie ai ripescaggi. Sono stati ufficializzati i verdetti tanto attesi relativamente ai passaggi di categoria.

Chi può festeggiare fin da subito è l’Arenzano (218 punti) che torna in Eccellenza, mentre il Ventimiglia (secondo in graduatoria, 208 punti) dovrà aspettare l’eventuale ritorno in serie D del Vado. Se ne saprà di più mercoledì.

Dal destino del Vado dipendono anche le sorti di Baia Alassio e Vecchio Castagna, entrambe pronte al ripescaggio in Promozione e in Prima Categoria.