Ripescaggi, il Ventimiglia Calcio fa domanda per tornare in Eccellenza

Ventimiglia. Nell’ultima riunione del Comitato Regionale Ligure sono stati stabiliti i format dei campionati per la prossima stagione. Al prossimo campionato di Eccellenza parteciperanno 22 squadre, divise in 2 gironi da 11 squadre. In Promozione invece ci saranno 2 gironi da 15 squadre, mentre resta da definire come suddividere le 65 squadre in Prima Categoria. Si apre quindi la porta per i ripescaggi. Anche il Ventimiglia Calcio ha fatto domanda per passare di categoria.

La società del presidente Savarino ha buone possibilità di tornare in Eccellenza. Sicuramente ci sarà un ripescaggio dalla Promozione verso Eccellenza. I ripescaggi potrebbero essere due, nel caso in cui il Vado venisse riammesso in serie D. A tal proposito il Comitato Regionale ha aperto ufficialmente le candidature per i ripescaggi, che dovranno essere presentate entro martedì 27 luglio.

Le candidate saranno selezionate mediante una tabella che prevede l’attribuzione di punteggi attribuiti in merito alla posizione ottenuta in classifica negli ultimi tre campionati, alla posizione in classifica della coppa disciplina, alla partecipazione all’attività giovanile sia maschile che femminile, alla partecipazione al calcio a 5. Verrà anche tenuto conto dell’anzianità di affiliazione Federale.