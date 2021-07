Ricomincia il calendario estivo per bambini e famiglie a Bordilandia Park

Bordighera. Ricomincia il calendario estivo degli spettacoli e appuntamenti per bambini e famiglie a Bordilandia Park, il family park sul lungomare, in Piazzale Mediterraneo, dove la gioia e il divertimento vanno di pari passo con la sicurezza. Il parco sarà aperto ogni sera fino all’11 settembre.

«Dopo un lungo periodo di difficoltà per il nostro settore, anche quest’estate siamo contenti di tornare a Bordighera per portare un po’ di allegria e serenità tra le famiglie che trascorrono qui le vacanze – spiega Ferdinando Uga, direttore del parco – Come per l’anno scorso, la parola d’ordine è la sicurezza, un elemento che da sempre rappresenta un punto di forza del nostro parco e che nell’ultimo anno si è ulteriormente rafforzato. Nel totale rispetto delle norme restrittive e del distanziamento, vogliamo comunque portare divertimento e gioia ai bambini, anch’essi vittime di questo duro periodo. Bordilandia Park non è soltanto un parco divertimenti, ma un vero e proprio luogo di ritrovo per tante famiglie. Vogliamo riportare nelle vite dei più piccoli la bellezza della condivisione e della “normalità”».

Le serate di animazione a Bordilandia Park iniziano mercoledì 28 luglio con lo spettacolo di magia, illusionismo e comicità “Magic Show”; martedì 3 agosto farà tappa a Bordilandia il clown Squilibrio con il suo spettacolo di giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree, mentre mercoledì 11 agosto sarà la serata di Lello Clown e delle sue magie. Gli appuntamenti proseguono domenica 15 agosto con la tradizionale Festa dei Palloni di Ferragosto, in cui tutti i bambini riceveranno in omaggio un pallone, martedì 17 agosto con la compagnia Fluffy e i suoi pupazzi nel “Fluffy Puppets Show” e martedì 24 agosto con le acrobazie aeree circensi di Amaranta e Tamarindo. Gli incontri si chiudono martedì 31 agosto con lo spettacolo degli artisti di strada di Ops teatro, con clownerie, bolle giganti, truccabimbi e tanto altro. Tutti le serate iniziano alle 21.30.

Con i suoi giochi gonfiabili più all’avanguardia e le animazioni per ogni facia d’età, Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla cura e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia. «Il nostro family park va oltre l’idea di semplice parco divertimenti – continua Uga – è un luogo di socializzazione reale, un aspetto fondamentale in un mondo come quello di oggi basato sulla virtualità. È un luogo di ritrovo per tutte le famiglie e i bambini che durante l’anno vivono lontani e poi si ritrovano a Bordilandia per trascorrere piacevolmente vacanze».