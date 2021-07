Referendum giustizia, continua la raccolta firme della Lega Sanremo

Sanremo. Prosegue la raccolta firme della Lega per promuovere il referendum sulla giustizia. Oggi, a partire dalle 9 e fino alle 17, i militanti del Carroccio saranno in via Escoffier, insieme ai consiglieri Ventimiglia e Isaia, con il banchetto per la raccolta firme.

Sei i quesiti che vengono sottoposti ai cittadini: responsabilità diretta per il magistrato che sbaglia, separazione delle carriere, limiti abusi custodia cautelare, riforma CSM, abolizione decreto Severino, equa valutazione magistrati.