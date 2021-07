Rari Nantes Imperia alle finali regionali di categoria in vasca lunga

Imperia. Il team di nuoto della Rari Nantes Imperia è al rush finale. E’ arrivato il momento degli ultimi appuntamenti della stagione, i più importanti.

I giallorossi scenderanno in vasca il 23, 24, e 25 luglio alla piscina ‘Sciorba’ di Genova per affrontare le finali regionali di categoria in vasca lunga (50 metri). Gare che assegneranno le medaglie per il titolo ligure e che per molti sarà anche l’ultimo atto di questa stagione sportiva. I migliori crono, poi, si giocheranno il titolo italiano nelle prestigiose finali nazionali di Roma (dal 4 all’ 11 agosto) al Foro Italico.

«Con un paio di atleti, forse qualcuno in più, abbiamo buone speranze di presentarci al Foro Italico. Adesso la testa va alle gare della Sciorba che saranno l’occasione, per molti, per chiudere bene la stagione e magari strappare un pass per Roma» – commenta il tecnico Davide Dreossi.

Ecco i giallorossi, e le rispettive gare, presenti alla ‘Sciorba’:

Martina Acquarone (classe 2006), 200 Stile Libero; 50, 100, 200 Rana; 200 Misti

Elisa Cifelli (classe 2005) 50, 100 Rana; 200 Misti

Benedetta Di Marco (classe 2008) 100, 200 Rana; 100 Farfalla; 200 Misti

Sofia El Baraka (classe 2007) 50, 100 Stile Libero; 100 Rana

Soraya El Baraka (classe 2004) 50, 100, 200 Rana

Anna Luce Marzorati (classe 2008) 100, 200 Stile Libero; 100, 200 Rana; 200 Misti

Maria Chiara Mazorati (classe 2006) 50 Farfalla; 200 Misti

Stefano Elia Marzorati (classe 2004) 50, 100, 200 Rana; 200 Misti

Eleonora Mela (classe 2005) 200, 400 Stile Libero; 200 Dorso; 200; Misti

Giulia Jana Vacava (classe 2006) 50, 100 Stile Libero; 50, 200 Dorso

Edoardo Campi (classe 2005) 100, 200 Farfalla

Lorenzo Giordano (classe 2005) 100, 200 Rana.