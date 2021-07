Ragazzi imperiesi bloccati a Malta tornano a casa, Piana «Grazie all’impegno di Regione Liguria»

Imperia. «Era un momento che aspettavamo da giorni e che seguo con particolare vicinanza, visto il mio interessamento e le ripetute interlocuzioni con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, attivatosi immediatamente con la Farnesina. Gli interventi di Regione Liguria per risolvere la situazione si sono moltiplicati sin dall’annuncio della reattività di un ragazzo del gruppo al Covid con conseguente quarantena forzata. Ci rassicura sapere che tornano a Imperia, lasciandosi questa disavventura alle spalle. E’ anche lo spunto per riflettere su vacanze covid-free e per rivalutare ancora una volta la bellezza dell’Italia e del nostro straordinario territorio, dalla costa all’entroterra passando per l’Alta Via dei Monti Liguri». Così il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana commenta il partecipato rientro degli studenti di Imperia recatisi a Malta per festeggiare la maturità, bloccati per giorni in isolamento per le norme anti-contagio.