Imperia. Si è svolta oggi, nella sala riunioni della questura, la consegna al personale della Polizia di Stato ed agli impiegati dell’amministrazione civile dell’Interno, già in quiescenza, delle medaglie di commiato e degli attestati di ringraziamento per il lavoro svolto nei lunghi anni trascorsi al servizio dell’amministrazione, dispiegato, nelle diverse mansioni a ciascuno affidate, con dedizione, spirito di servizio e sacrificio.

In particolare, sono state consegnate le medaglie di commiato al Commissario R.E. Daniela Grande, al Vice Sovrintendente Antonella Lamberti, all’Assistente Capo Tecnico Seyla Bini e all’Assistente Capo Fulvio Valenti. Per il personale dell’amministrazione civile dell’Interno in quiescenza, il questore ha consegnato gli attestati di ringraziamento per l’impegno e la professionalità, dimostrati durante l’attività lavorativa, nei confronti di Gabriella Alberti e Giuseppina Surace.

Foto 2 di 2



Il questore ha tenuto a ribadire il legame profondo che lega l’amministrazione ai suoi appartenenti, legame che permane e permarrà indissolubilmente anche al termine del rapporto lavorativo.