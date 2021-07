Bajardo. C’è una strada che collega il paese dell’entroterra matuziano con il bivio per Monte Bignone: piena di buche e rami che la invadono.

rassegna. La situazione è stata segnalata da diversi residenti del comune montano e secondo quanto testimoniano le foto che hanno inviato, effettivamente, la sede stradale è costellata di buche quasi fosse una groviera. Le crepe in quel che rimane dell’asfalto non si contano.

Le piante che crescono a bordo strada invadono la carreggiata. Ed è, al di là dell’aspetto estetico, sicuramente un pericolo per chi transita su quella direttrice: residenti e visitatori. Una vera palla al piede per il lavoro ed il tusrimo.

La manutenzione di quella strada è responsabilità della Provincia. Dall’Ente fanno sapere che al massimo entro due settimane interverranno per riparare, nelle loro possibilità, il manto stradale ed eseguire lo sfalcio dei vegetali che fanno capolino sulla la carreggiata.

Le risorse , è noto, sono poche e oltretutto prima si è deciso di dare priorità ad altre due strade provinciali. Una è la sp55 che da Poggio va a Ceriana per poi giungere a Baiardo, l’altra è quella della Valle Argentina – la 548 – che da Taggia passando per Badalucco va a Triora. Per la strada in questione dunque – la sp56 – bisognerà aspettare un po’