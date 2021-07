«Professionalità e notevoli doti umane»: una lettrice ringrazia il personale di cure palliative dell’Asl1 Imperiese

Bordighera. Pubblichiamo la lettera di ringraziamento a medici, infermieri e personale sanitario inviata da Simona Fulli: «Rivolgo un ringraziamento sentito a tutto il personale delle cure palliative, assistenza domiciliare, servizio di nutrizione territoriale Asl1 Imperiese per la professionalità e le notevoli doti umane rivolte a mio marito e a me stessa».

«Un ringraziamento accorto vorrei esprimerlo ai dottori Ziliani e Pecosi, nonché un’infinita gratitudine alla dottoressa Maria Rosaria Zarcone e al dottore Francesco Bianchi per la presenza continua, l’empatia ed il sostegno con i quali ci hanno accompagnato per tutto il nostro difficile percorso, prendendoci per mano» – conclude.