Taggia. Taggia da oggi ha una nuova attività. È stato inaugurato questa mattina “Le delizie – Bottega della qualità”, alimentari nato dalla passione di Alessio e Greta, marito e moglie, per il cibo di alto livello e i prodotti particolari che difficilmente si possono trovare in zona.

«La nostra missione è quella di portare un po’ di diversificazione e ricercatezza, pur mantenendo dei costi contenuti», spiegano i coniugi che hanno deciso di lanciarsi in questa avventura spinti dal desiderio di dare vita a quella che vuole essere una piccola bottega di una volta, dove offrire empatia e momenti di socialità che nella maggior parte dei casi mancano quando si acquista tramite la grande distribuzione dei supermercati, ma di cui si è riscoperta l’importanza durante il lockdown.

Oltre alla rivendita di merci di uso comune e di prima necessità, come spazzolini, dentifrici, bibite, cibo per i propri amici a quattro zampe e molto altro ancora, nel negozio sarà possibile acquistare prodotti pregiati e di nicchia come salumi, oltre a frutta e verdura a km 0 proveniente dalle campagne del territorio e disponibili in base alla stagionalità.

Spazio anche ai prodotti di panetteria come taralli, torte verdi, pizze, focacce, ma anche pasta fresca, formaggi, pietanze da asporto per il pranzo, la cena e la prima colazione, oltre al frozen yogurt senza glutine.

Le Delizie si trova in via della Cornice 98 ed è aperto il lunedì, il martedì e dal giovedì al sabato dalle 7 alle 13,30 e dalle 16 alle 19,30, mentre il mercoledì dalle 7 alle 12,30 e la domenica dalle 8 alle 12,30. Per informazioni chiamare il numero 0184 054085, scrivere alla mail alimentariledelizie@libero.it, visitare la pagina Facebook Le Delizie-Bottega della qualità, Instagram ledelizie_bottegadellaqualità.