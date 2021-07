Pornassio, niente festa della Croce Bianca: solo una messa di commemorazione

Pornassio. «Anche quest’anno per ragioni di sicurezza la tanto amata festa della Croce Bianca non potrà svolgersi – annuncia la Croce Bianca Pornassio – E’ una festa che per più di 20 anni ha unito i comuni dell’Alta Valle Arroscia e non solo l’ultimo week end di luglio».

In quest’occasione il 25 luglio alle 16 verrà celebrata una messa di commemorazione nelle mura del Forte Centrale di Nava secondo le normative di sicurezza vigenti.

«Il presidente estende l’invito a tutti coloro che hanno piacere di partecipare e si augura che il prossimo anno si potrà festeggiare nuovamente come da tradizione» – dice la Croce Bianca Pornassio.