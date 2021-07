Polo universitario imperiese, ripartono le iscrizioni: intervista ai docenti Ambrosino e Grondona

Imperia. Riprendono le iscrizioni all’Università in vista dell’anno accademico 2021/2022: dei contenuti dei corsi e delle prospettive ne parliamo coi docenti Daniela Ambrosino e Mauro Grondona, coordinatori delle facoltà di Scienze del turismo, cultura, impresa e territorio e di Giurisprudenza le due facoltà attive presso il Polo universitario imperiese di via Nizza a Imperia.

Il campus del capoluogo si propone anche come centro culturale in grado di animare tutto il Ponente, punto di incontro, di studi e snodo di eventi.

Avere una laurea in tasca garantisce una marcia in più e il Polo universitario imperiese costituisce un antidoto alla “fuga di cervelli”, dando ai giovani ma anche a chi già lavora l’opportunità di una formazione di qualità che possa permettere di trovare un lavoro qualificato anche in Riviera o di migliorare la propria posizione.