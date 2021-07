Pigna. È di un giovane ventenne ferito alla gamba e di un altro passeggero miracolosamente incolume, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio tra Pigna e il bivio per Castelvittorio, sulla strada provinciale.

Soccorsi mobilitati per un’autovettura uscita fuori strada e precipitata nell’alveo del fiume Nervia, dopo un volo di una decina di metri, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Forse lo scoppio di uno pneumatico.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), sempre del 115, proveniente da Imperia. Congiuntamente agli uomini del Soccorso Alpino, in volo anche l’elisoccorso del 118 Grifo, che ha realizzato un recupero aereo supportato da terra dall’equipaggio della Croce Azzurra Val Nervia.