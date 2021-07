Perinaldo. Per questo martedì 20 luglio Orbita ha organizzato all’osservatorio astronomico comunale un evento fuori dagli schemi, una serata mai vista prima. Si tratta di un mix tra stelle, musica e cocktail.

A partire dalle 21 in poi potrete godervi un bel bicchiere di Spritz accompagnato dalle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in live con il Duo acustico “Pan e Pumata”. Tra una canzone e l’altra, potrete osservare ai telescopi e ad occhio nudo le bellezze del cosmo; il tutto nell’affascinante contesto dell’antico chiostro dell’osservatorio.

Non appena farà buio potrete osservare nel dettaglio la Luna, con i suoi crateri e monti, Saturno con i suoi anelli, Giove con i suoi satelliti, stelle doppie e molto altro.

La prenotazione è obbligatoria: telefonando ai numeri 3485823047 e 339 1859360. Per info www.flyorbita.com e 3485823047