Per i suoi primi 550 anni, Bordighera si promuove con un cortometraggio

Bordighera. Un cortometraggio in 4K di 6 minuti per raccontare una storia lunga 550 anni. E’ il progetto dell’amministrazione comunale per celebrare il compleanno di Bordighera, nell’ambito del progetto di rilancio e promozione turistica della Città delle Palme.

“Il 2 settembre 1470 è stato redatto l’atto di fondazione della Città di Bordighera successivamente ratificato in data 18 giugno 1471 – si legge nella delibera che approva il progetto – Pertanto, il 2020 e il 2021 sono da considerarsi entrambi celebrativi dei 550 anni trascorsi dalla fondazione della nostra cittadina”. Per il cortometraggio, che sarà “un prodotto cinematografico interamente dedicato alla storia della Città di Bordighera” sono stati messi a bilancio 8mila euro: una cifra in parte coperta con gli introiti della tassa di soggiorno.

Il fimato “è destinato a divenire elemento prezioso per la promozione della città sia nelle occasioni in cui l’ente comunale partecipa a fiere, convegni, tavoli del turismo e quant’altro, sia ogni qualvolta l’ente è presente sui social più diffusi quali Facebook e Instagram”.