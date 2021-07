Sanremo. Tripletta di convocazioni per i due giovani pattinatori sanremesi Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi dell’Asd Bastia pattinaggio artistico sez. Sanremo-Albenga.

Linda e Vittorio dopo la convocazione agli Europei di quartetto che si terranno in Spagna a fine mese, partiranno per Friburgo convocati alla Coppa di Germania, sia nella specialità della solo dance che nella specialità di coppia danza. I ragazzi hanno appena conquistato un emozionante terzo posto agli Italian roller games di Riccione.

Foto 2 di 2



Per la giovane squadra sanremese queste convocazioni hanno un valore immenso, soprattutto dopo un anno di stop competitivo per via dell’emergenza sanitaria, gli ostacoli nell’ultimo anno non sono mancati, ma l’impegno e la passione di questi atleti hanno avuto la meglio. A rappresentare l’Europa in questo magnifico sport ci sarà perciò anche Sanremo.