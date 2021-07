Sanremo. Domenica 4 agosto si è svolto presso lo Yacht Club di Sanremo il tradizionale evento di passaggio delle cariche del Leo Club Sanremo.

Come ogni anno, il vecchio direttivo lascia il testimone ai nuovi componenti. Così, alla presenza di alti rappresentanti del Distretto 108 Ia3, il nuovo presidente Lorenzo Basilico ha ricevuto ufficialmente l’investitura per l’anno sociale 2021-2022 dalla presidente uscente Rossella Gazzolo. È stata anche l’occasione per l’ingresso ufficiale di tre nuovi soci, Chiara Balestra, Camilla Cianci, Axel Vignotto, e per il subentro della nuova Leo Advisor, Milena Balestra, che succede a Marzia Baldassarre, la quale ha ricevuto il ringraziamento dall’associazione per l’attività svolta.

Alla serata hanno partecipato anche il vicepresidente del Lions Club Sanremo Host Domenico Frattarola e la vicepresidente in carica del distretto Leo108ia3 Barbara Provera.