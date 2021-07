Sanremo. C’è grande attesa per sabato 3 e domenica 4 luglio, fine settimana d’inaugurazione della serie di eventi sulla Lavanda della Riviera dei Fiori® in programma al Floriseum di Sanremo e presentata alla stampa locale lo scorso 18 giugno presso lo stesso Museo del Fiore. Quello che s’inaugurerà sabato pomeriggio, infatti, sarà il primo dei quattro weekend organizzati dall’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori® in collaborazione con il Floriseum e con CNA Imperia per conoscere, scoprire, degustare e vivere una delle meraviglie della nostra terra. Tema di questo primo incontro sarà infatti: Le tipologie della Lavanda del territorio e la magia della Lavanda IMPERIA® nell’alimentazione e nell’arte culinaria.

Il pezzo forte d’apertura è affidato al maestro Paolo Paglia di Alba (Cn), compositore e direttore d’orchestra che ci pregiamo di considerare amico della Lavanda della Riviera dei Fiori® per la stima reciproca oltre che per il suo impegno nell’abbinare le note di sapore alle note musicali nella realizzazione dei cioccolatini “Le sette note di Sanremo”, preparati dal maestro pasticcere Alessandro Racca in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. Sabato 3 luglio alle 18, al Floriseum, il maestro Paglia sarà protagonista della conferenza Le vibrazioni influenzano il creato, naturalmente ad ingresso libero.

Foto 2 di 2



«Da non perdere poi l’appuntamento di domenica 4 luglio: alle 15.15 avremo il piacere di ospitare Antonio Mandica, bartender con esperienza quasi trentennale, oggi barman al Victory Morgana Bay di Sanremo, che ci offrirà una dimostrazione di preparazione di cocktail e aperitivi a base di Lavanda IMPERIA®, la specie regina della Lavanda della Riviera dei Fiori®, fra le più pregiate specie di lavanda officinalis al mondo, ideale per l’utilizzo nella gastronomia.

A completare il magico fine settimana del Floriseum, gli spazi espositivi della Lavanda della Riviera dei Fiori® e del Centro Italiano Lavanda (a partire dalle 15.30 sabato e dalle 10.30 domenica), il concerto de I Talamo di domenica pomeriggio (ore 18) e gli aperitivi con delizie alla lavanda (alle 19.30 sabato e alle 18.30 domenica).

La rassegna del Floriseum di Sanremo prevede poi altri tre fine settimana: 7-8 agosto su Lavanda e benessere: le qualità degli oli essenziali; 4-5 settembre su Il valore della Lavanda della Riviera dei Fiori® nella promozione turistica del nostro meraviglioso territorio; e 2-3 ottobre su Lavanda IMPERIA® e Castagne Garassine: sublime connubio» – fanno sapere gli organizzatori.

La locandina