I risultati

Pallapugno, Olio Roi Imperiese batte Marchisio Nocciole Cortemilia

In serie B Pieve di Teco perde contro Bcc Pianfei Pro Paschese, in serie C1 Imperiese cede ad Amici del Castello, mentre in serie C2 Pieve di Teco vince contro San Leonardo e la Taggese supera Ceva. Nel femminile Amici del Castello batte San Leonardo