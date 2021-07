Ottime prove per gli arcieri savonesi a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Ottime prove per gli atleti savonesi nella gara che si è svolta domenica 11 luglio sul campo di San Bartolomeo al Mare.

Si è trattato di una gara all’aperto e tra gli arcieri master per gli Arcieri 5 Stelle ha ottenuto il successo Emanuele Gibaldo. Terzo posto per Flavio Siri degli arcieri Fenice D’oro di Carcare. Terzo posto per Saber Ben Fekih Ali tra i seniores olimpico seguito dal compagno Marco Astegiano. La gara è stata vinta dell’olimpionico Michele Frangilli davanti al recente vincitore della coppa Italia delle regioni Matteo Fissore.

Tra le ragazze infine secondo posto per Lucia Elena sempre degli Arcieri 5 Stelle. La gara è stata vinta con un’ottima prestazione da Beatrice Tarantini degli Arcieri Granatiere. Sempre gli Arcieri Granatiere hanno ottenuto nell’arco nudo ragazzi la vittoria con Daniele Fiorito davanti ai compagni Mattia de Franco, Siri Riccardo e Michele Guarnotta. Fiorito De Franco e Siri hanno anche vinto la competizione a squadre tra i ragazzi arco nudo. Prossimo impegno domenica 18 luglio a Genova sempre in una gara targa, tiro all’aperto sui 70 metri.