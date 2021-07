Nuoto, tre atleti della Rari Nantes Imperia alle finali nazionali

Imperia. E’ partito il countdown per le finali nazionali di nuoto del Foro Italico, a Roma, dal 4 all’11 agosto. La Rari Nantes Imperia si presenterà alla rassegna con tre atleti, sotto la guida di Davide Dreossi.

‘Portabandiera giallorosso’ sarà Lorenzo Giordano che ha raccontato le recenti finali regionali dove ha fatto registrare tre record liguri, gareggiando sotto i tempi limiti richiesti dalla Fin per la partecipazione agli Assoluti: «Stavo abbastanza bene anche se non avevo scaricato al massimo. Non mi aspettavo di raggiungere questo tempo: sinceramente mi aspettavo un 1’05 alto ma quando ho visto 1’04.7 sono rimasto molto contento. Anche il mio allenatore Davide era felice». E continua parlando delle sue prospettive per Roma: «Sarà sicuramente una bella esperienza ed è la prima volta che mi presento ai Nazionali con questi risultati in qualifica. Quindi sono contento». Lorenzo Giordano gareggerà nei 100 Rana il prossimo 9 agosto e l’11 nei 200 Rana, nella categoria Ragazzi.

All’atleta ha fatto eco anche l’allenatore Davide Dreossi che è tornato sulle gare della Sciorba, prima di chiudere sulla trasferta capitolina: «A Genova mi sono molto emozionato. Non mi aspettavo questo tempo ma è venuto e quindi tanto di cappello a Lorenzo. In questi nove giorni, proveremo a mantenere questa forma poi andremo a Roma e daremo il massimo. Sarà un’esperienza forte, l’avevo già vissuta da atleta ma mi rendo conto che da allenatore ha un peso diverso. Sono emozionato. Sarà un punto di partenza per la carriera di Lorenzo. Siamo tutti contenti e dovremo affrontare queste finali con il sorriso. Alle finali nazionali, insieme a Lorenzo, ci saranno anche Giulia Viacava ed Elisa Cifelli».

Nei prossimi giorni, arriveranno le parole delle altre due atlete che hanno staccato il pass per Roma. La Rari Nantes Imperia avrà così tre rappresentanti alle finali nazionali. Giulia Viacava sarà impegnata nei 50 Stile Libero, nei 50, 100 e 200 Dorso, categoria Junior (tra il 6 e il 7 agosto), mentre Elisa Cifelli si è qualificata per i 50 Rana Junior e gareggerà il 6 agosto.