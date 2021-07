Numeri social da capogiro per i Filling the music, stasera in concerto in piazza Borea d’Olmo

Sanremo. Grande attesa per il concerto di stasera alle 21.30 in piazza Borea d’Olmo dei “Filling the music” “Cover in coro”, la band italo-svizzera formata da ragazzi dai 5 a 18 anni che si esibisce in cover delle canzoni del Festival e non solo.

«Filling The Music è un progetto musicale dedicato ai piccoli che piace anche ai grandi» dice il direttore artistico Tamara Brenni

«Nasce con l’intento di valorizzare giovani cantanti dai 5 ai 18 anni, attraverso la dimensione del coro e del gruppo, tramite l’esecuzione di alcuni brani dei superbig della canzone. Impegno e divertimento sono le parole chiave del progetto. Ogni canzone cantata dal gruppo prevede la realizzazione di un videoclip originale», sottolinea la Brenni.

Solo per fare un esempio, la cover della canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2017 Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani conta su Youtube oltre 39 milioni di visualizzazioni.

L’ingresso è gratuito.