Notte e Note di inizio estate – Serata in Rosso a Diano Marina

Diano Marina. Sabato 3 luglio si svolgerà a Diano Marina Notte e Note di inizio estate – Serata in Rosso.

Dalla mattina, le vie del centro ospiteranno bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e dei commercianti della città. Alla sera vi saranno esibizioni musicali nei seguenti locali: al Bar Jolly, alle 21.30 in via Genala, di Premiata Banda; da Mi e Ti, alle 21.45 in piazza del comune, di Armando Perisano; da Tirabuscion, in corso Roma alle 21.30, dei Simonelli Bros; da Eros Café, in via Genova alle 21, di Mr. Pink dj; dal ristorante Airone, in via Canepa alle 21.30, di Karibe Band show; all’Enoteca del Vico, alle 21, di Riccardo Giudice; da 4 Null Vier, alle 21.30 in corso Roma, dei D-Sparsi e al Solito Posto, alle 21.30 in via Milano, di Rock and Roll Boys.