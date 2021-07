Sanremo. A distanza di una settimana dalle prime proteste, sono tornati in piazza Colombo a urlare tutta la loro contrarietà al green pass. Decine di persone si sono date appuntamento nel cuore di Sanremo così come in oltre cento piazze d’Italia, attraverso una chat di Telegram chiamata “Basta dittatura”. Scopo delle manifestazioni è impedire che il 6 agosto, come previsto dal governo Draghi, il green pass (il certificato che attesta la vaccinazione o la negatività a un tampone) diventi obbligatorio per cenare nei ristoranti, visitare musei, partecipare ad aventi ed altro ancora.

L’appello a scendere in strada a manifestare “contro il passaporto schiavitù”, “contro obblighi vaccinali”, “contro la truffa”, “contro la dittatura instaurata”, è scritto nel gruppo di messaggistica che ormai conta, in tutta Italia, 32mila iscritti. «Le proteste – è specificato – sono apartitiche, spontanee, autogestite e pacifiche».

«Siamo qua contro un green pass che per noi, come per mezza Italia, è discriminatorio – dichiara Roberta Iussi (Rivoluzione etica) – Anche per le persone che si sono vaccinate e che reputano questo pass discriminatorio verso tutti». Sul vaccino: «Pensiamo sia una cura genica in via di sperimentazione – dice – Attualmente anche il signor Fauci ha detto che sia i vaccinati che i non vaccinati hanno la stessa carica virale, quindi vorrei un attimino aspettare prima di poterlo fare. Ci sono le cure e preferisco per il momento affidarmi a quelle, che sono ben testate. Le terapie domiciliari precoci hanno dimostrato che il covid è una malattia curabilissima».

Oltre a piazza Colombo, a Sanremo, una manifestazione analoga è in programma anche a Imperia in piazza San Giovanni.

Molti dei presenti hanno dichiarato come una sana alimentazione, l’uso di integratori e l’attività fisica siano fondamentali per evitare complicazioni legate al Covid-19.

La manifestazione si è svolta senza alcun problema di ordine pubblico, sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine presenti numerose in piazza Colombo.