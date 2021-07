Niente green pass per la messa, permesse anche le processioni

Sanremo. La diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha pubblicato sul proprio sito internet la lettera della Presidenza CEI riguardo lo sviluppo della pandemia e l’utilizzo del green pass in riferimento ai luoghi e alle iniziative di culto.

Nel documento viene specificato che per entrare in chiesa e partecipare alle funzioni religiose non è prevista l’esibizione del green pass.

Sono permesse anche le processioni nel rispetto delle norme vigenti.

Lettera Presidenza CEI 29.7.2021 (528).pdf – Google Drive.