Mostre di pittura e serate musicali a Diano Castello

Diano Castello. Il Comune di Diano Castello nelle prossime serate estive organizzerà una mostra di pittura, all’interno della saletta espositiva “u Caruggiu Dritu” di via Meloria, di due artisti locali, Gioa Lolli e Valeria Barbera, visitabile per tutta l’estate dalle 9 alle 23.

Inoltre andranno in scena tre serate musicali, il 31 luglio, il 7 e il 21 agosto, durante le quali si esibiranno lungo via Meloria, via principale del centro storico, appositamente chiusa al traffico e resa pedonale per l’occasione, due diversi gruppi per ogni serata, con generi che spaziano dal jazz ai classici italiani e dal rock tradizionale all’indie e al punk garage, passando per il pop e rock blues.