Mercoledì 7 luglio a Sanremo il funerale di Alan Arrigo

Sanremo. Si terrà mercoledì 7 luglio, alle 15.30. presso la chiesa N. S. della Mercede in corso Felice Cavallotti 248 a Sanremo, il funerale di Alan Arrigo, il barman sanremese stroncato da un malore improvviso a soli 47 anni.

«La scomparsa improvvisa di Alan ci invita ad unirci per supportare i suoi figli in questo momento difficile, per questo motivo abbiamo pensato di proporre una raccolta fondi per sostenere Lorenzo ed Andrea negli studi. Chiunque desideri aderire a questa iniziativa può effettuare un bonifico a Stella Benespera iban IT73H0200822700000040413826 causale “Per Lorenzo ed Andrea”» – fanno sapere gli amici di Alan Arrigo che lanciano una raccolta fondi per sostenere ed aiutare i figli dell’amato barman sanremese.