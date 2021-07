Marco Sparma del Ventimiglia Calcio in corsa per la serie A

Ventimiglia. Marco Sparma, guizzante punta del Ventimiglia Calcio, sta partecipando alle fasi finali di un concorso ideato dal Verona e dal Mantova. Si tratta di vincere un contratto da professionista per un anno, contratto messo in palio dalle due società che militano rispettivamente in serie A e C.

La giovane promessa granata è nella rosa dei primi 40, nei prossimi giorni proverà ad entrare nel gruppo dei magnifici 22: insomma è a un passo da un’iniziativa che potrebbe dare una svolta alla sua carriera. «Forza Marco!» – gli augura la società granata.