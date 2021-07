Orchestra Sinfonica di Sanremo, doppio appuntamento all’Auditorium Alfano

Sanremo. Dopo il grande successo della serata inaugurale dell’Auditorium Franco Alfano di giovedì scorso, si apre la stagione estiva 2021 e l‘Orchestra Sinfonica di Sanremo prosegue la sua programmazione con il primo doppio appuntamento mercoledì 14 e giovedì 15 luglio, alle ore 21.30 con un “Concerto Lirico Sinfonico”, diretto dal Maestro Alfredo Sorichetti e i soprani Paola Vero, Cecilia Hyunah Son e Maria Cristina Bellantuono selezionate dal Concorso Internazionale per giovani cantanti lirici “Anita Cerqueti”.

Le prenotazioni online sono ancora aperte fino alle ore 9 del giorno del concerto sul sito dell’Orchestra www.sinfonicasanremo.it

Di seguito il programma musicale:

WOLFGANG AMADEUS MOZART – LE NOZZE DI FIGARO – OUVERTURE

LUDWIG VAN BEETHOVEN – Ah Perfido Op. 65 Aria per Soprano

GIUSEPPE VERDI – DA LA TRAVIATA – “ Teneste la promessa…Addio del passato” – Aria per Soprano

GEORGES BIZET – DA CARMEN “ Entr’act III “

GIACOMO PUCCINI – DA LA MADAMA BUTTERFLY “ Un bel dì vedremo “ – Aria per Soprano

GIUSEPPE VERDI – UN BALLO IN MASCHERA – Preludio – DA UN BALLO IN MASCHERA – “Morrò, ma prima in grazia” – DA LA TRAVIATA “ E’ strano… ah forse lui…sempre libera“

GIACOMO PUCCINI – DA LA BOHEME “ Quando m’en vo’“ – -Aria per Soprano