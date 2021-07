Sanremo. Location da sogno, eventi musicali e ristorazione di alto livello. É stato inaugurato oggi, sabato 3 luglio, il Boca Beach, il nuovo beach club di ispirazione internazionale della Città dei Fiori.

Situato in corso Guglielmo Marconi 99 dove sorgeva il K-Beach, il locale, che prende il suo nome dallo spagnolo “bocca del fiume” per via della sua posizione in zona Foce, unisce elementi tipici dello stile boho e shabby chic, per l’occasione rivisitati e resi moderni tanto da conferire al locale un’impronta inconfondibile e renderlo la cornice perfetta per i tuoi momento estivi di svago all’insegna del comfort.

Foto 5 di 10



















(Il taglio del nastro con l’assessore regionale Gianni Berrino)

Il Boca Beach offre ai propri clienti una cucina di qualità con una cantina di prim’ordine, oltre ad una moltitudine di servizi che caratterizzano i migliori lidi della Costa Azzurra, passando dai lettini ai letti a baldacchino su cui poter gustare comodamente deliziose pietanze e bevande rinfrescanti.

Nel weekend il Boca Beach si accende con gli eventi all’insegna dell’intrattenimento, che animeranno le giornate del Boca Beach dal pranzo al tardo pomeriggio.

Per informazioni visitare il sito www.bocabeachsanremo.com, la pagina Facebook Boca Beach Sanremo e Instagram bocabeachsanremo.