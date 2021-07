Lo stadio comunale di Sanremo è “privo di rilevanza economica”. In cantiere bando per affidarlo

Sanremo. Il consiglio comunale ha deciso, all’unanimità, che lo stadio comunale di San Martino è una struttura “priva di rilevanza economica”. La pratica è stata relazionata dall’assessore Giuseppe Faraldi. Palazzo Bellevue si è mosso in maniera tale da poter procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di concessione, volto a trovare un soggetto esterno che si occupi della gestione e degli interventi manutentivi da programmare. Fino ad allora lo stadio rimarrà gestito dalla Sanremese Calcio.

Dal 2010 ad oggi, infatti, l’impianto comunale soffre di gravi problemi strutturali, il più importante dei quali è l’inagibilità della tribuna, fondamentale per la bigliettazione e l’accoglienza del pubblico durante le partite e nel corso di eventi sportivi ed amichevoli. Poi c’è l’annoso problema del manto erboso, che richiederebbe una manutenzione straordinaria e continuata. Insomma, un computo di costi che si aggira, tra tutto, nell’ordine di 450 mila euro. Soldi che il Comune non ha a disposizione e che si spera possano essere tirati fuori da una società professionistica che del pallone fa la propria ragione di vita.

Una società che potrebbe anche non coincidere con la squadra di casa militante in Serie D, la Sanremese Calcio, alle prese con il recentissimo arrivo del nuovo presidente Alessandro Masu, dopo la lunga guida del sodalizio da parte della famiglia Del Gratta. Un occhio di riguardo per i matuziani sarà comunque garantito, visto che l’amministrazione civica si è riservata di mantenere l’affidamento esclusivo del campo alla Sanremese fino al termine della procedura pubblica e di garantire un accesso privilegiato alla Sanre anche successivamente.

Nel piano di recupero ipotizzato a Palazzo Bellevue, rientrerebbe anche l’ex foresteria annessa all’ingresso della gradinata, in cui sorgeva il bar. Dalla procedura di gara sarà invece escluso il campetto Rino Grammatica in concessione alla Virtus Sanremo.