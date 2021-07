Sanremo. L’Italia vince contro il Belgio e approda alle semifinali degli Europei 2020 dove troverà la Spagna. È incontenibile la gioia dei tifosi che hanno seguito la partita nei locali della movida matuziana, a Imperia e nel centro di Bordighera.

Caroselli, trombe da stadio, cori per più di un’ora dal fischio finale e gli schemi sul distanziamento sociale che saltano via come tappi di spumante. Per festeggiare gli Azzurri di Mancini, che hanno dominato a Monaco, soffrendo in più occasioni ma dimostrando superiorità nei momenti chiave, si sono ritrovati tutti in piazza, dove più che la conquista di una semifinale, sembrava di festeggiare la vittoria di un mondiale.

Ironia della sorte, proprio questa sera a Sanremo entrava in vigore l’ordinanza del sindaco Biancheri, valida nei dintorni della marina, piazza Bresca e Sardi, volta a dissuadere gli assembramenti. La vittoria della Nazionale (gol di Barella e Insigne), ha fatto saltare ogni schema. Estate e voglia di mettersi alle spalle l’emergenza Covid hanno fatto il resto.

A Imperia, per festeggiare gli Azzurri, sono scesi in piazza Dante diverse decine di tifosi, sorvegliati a vista dagli agenti della polizia municipale.

Stesso discorso a Bordighera, dove i giovani hanno acceso fumogeni e avviato caroselli per le vie del centro.