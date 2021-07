Imperia. Trombe da stadio, clacson, fuochi d’artificio e molto altro ancora. L’Italia è campione d’Europa e nel Ponente esplode la festa.

Dopo il rigore decisivo degli Azzurri contro l’Inghilterra, gli imperiesi si sono riversati in strada, per esprimere tutta la propria incontenibile gioia, pronti a festeggiare tutta la notte per celebrare questo risultato incredibile. Era dal 1968 che l’Italia non vinceva gli Europei.

Le immagini da Ventimiglia dove la facciata del Comune è stata illuminata con il tricolore italiano per omaggiare la vittoria:

A Sanremo fumogeni e anche una “simpatica” bara a indicare la sconfitta degli inglesi, dati per favoriti alla vittoria finale dai bookmakers:

Migliaia di persone sono scese in strada a Bordighera, l’Aurelia è stata chiusa al traffico in centro. Presenti carabinieri e gli agenti di polizia locale.

Gioia incontenibile anche in piazza Dante a Imperia: