Lions Club Ventimiglia, inizia la carica del presidente Sauro Schiavolini

Ventimiglia. Il Lions Club Ventimiglia, il 30 giugno ha terminato amministrativamente l’anno sociale 2020-2021. Da oggi, primo luglio, entrerà in carica il nuovo presidente Sauro Schiavolini.

Il past presidente Rosalina Facchi desidera far conoscere, anche per opportuna trasparenza, le principali attività del club relative all’anno sociale appena trascorso: «Quest’anno si è dovuta affrontare, sostenendo soprattutto i membri più giovani della comunità, la grave crisi socio economica portata dalla pandemia e le problematiche a seguito dell’esondazione del Roya dello scorso ottobre. Sono state oltre 1.200 le ore complessive impiegate come volontari dai soci del Lions Club Ventimiglia a servizio della comunità ventimigliese, migliaia le persone “servite” con il nostro operato, è stata donata in “service” a favore della stessa popolazione ventimigliese una cifra complessiva di ben oltre 19.000,00 euro, in gran parte raccolta dalle quote sociali degli iscritti al club, dai loro amici e conoscenti, dai contributi distrettuali e da quelli della LCIF».

Ecco le principali attività di servizio svolte:

– 20 agosto 2020 – Dono di buoni per acquisto libri scolastici scuole secondarie di primo grado di Ventimiglia, forniti anche buoni per acquisto articoli scolastici da cartoleria a famiglie di studenti disabili per un controvalore complessivo di € 4.200,00, erogati soprattutto a mezzo servizi sociali comunali;

– 26 agosto 2020 – Cena di reperimento fondi “San Secondo sotto le stelle”, raccolti € 1.300,00 per attività benefiche a favore di famiglie in stato di bisogno economico a seguito dell’aggravarsi delle condizioni sociali dovute alla crisi pandemica;

– 17 settembre 2020 – dono al Centro Occhiali Usati di Chivasso di 348 occhiali raccolti in città dai soci e destinati, una volta revisionati, ai Paesi del Terzo Mondo;

– 9 ottobre 2020, a seguito dell’esondazione, dono di una idropulitrice al Comune di Ventimiglia per una spesa di € 195,00;

– 17 ottobre 2020 – Dono di € 1.000,00 al Lions Club gemello di Menton per aiuti a residenti nella Val Roya a seguito dell’esondazione;

– 5 novembre 2020 – Dono 20 cartine geografiche da muro all’Istituto Scolastico di Ventimiglia per un costo di € 500,00;

– 22 novembre 2020 – Video convegno sull’impatto del Covid-19 nell’universo femminile;

– 3 dicembre 2020 – Donate 58 Tessere CONAD (“logate” L.C. Ventimiglia) di € 50,00 cadauna + 10% di sconto agli utenti dei Servizi Sociali di Ventimiglia o nuclei assistiti da Parrocchie che il Club ha pagato € 2.900,00;

– 15 dicembre 2020 – Dono alla LCIF (fondazione benefica internazionale Lions) di € 360,00 a seguito di acquisto panettoni natalizi;

– 18 dicembre 2020 – Donazione € 500,00 alla Fondazione Lions Banca degli Occhi (organizzazione presso Ospedale S. Martino di Genova che si occupa di ricerca e donazione delle cornee).

– 18 dicembre 2020- Donazione Centro Occhiali Usati di Chivasso, a seguito acquisto panettoni, per complessivi € 450,00.

– 19 dicembre 2020 – Organizzato enolotteria benefica in video conferenza e raccolti € 500,00 per aiuti a giovani di famiglie in disagio economico;

– 22 dicembre 2020 – Conclusione service internazionale lions “Poster per la Pace” che ha visto la partecipazione di circa 600 alunni degli Istituti di Ventimiglia, Val Nervia, Vallecrosia e Val Verbone, service per il quale il club ha speso circa € 800,00 euro in doni per le premiazioni. Diverse le cerimonie con i giovani organizzate dal club all’aperto in primavera per le premiazioni del concorso, dove l’associazione è potuta arrivare a tantissime famiglie e far conoscere la propria missione.

– 22 gennaio 2021- Dono di un ingranditore ottico all’Istituto Andrea Doria di Vallecrosia per scolaro ipovedente con una spesa € 110,00.

– 5 febbraio 2021 – Raccolta alimentare che ha fruttato circa 870,00 kg di derrate alimentari a lunga scadenza e aiutato oltre 50 famiglie assistite dai servizi Sociali di Ventimiglia e Vallecrosia, oltre che da alcune Parrocchie di Ventimiglia (si può stimare un controvalore della merce in € 1.500,00);

– 8 febbraio 2021 – Acquisto articoli scolastici da cartoleria per scuole medie Cavour e Biancheri di Ventimiglia (valore complessivo al lordo di sconti € 660,00 di cui la metà ottenuti con un contributo del Distretto Lions);

– 22 febbraio 2021 – Service d’opinione e autoformazione su temi ambientali lions, aperto a soci di altri Club, con proiezione commentata al momento da una biologa marina sui fondali del Mar Ligure Occidentale.

– 25 marzo 2021 – Dono gruppo elettrogeno alla squadra comunale di Protezione Civile di Ventimiglia (in collaborazione con altri Club di Zona) per una spesa di € 360,00;

– 29 marzo 2021 – Nuovo dono di tessere buoni acquisto alimentari Conad + 10% sconto agli utenti per un costo da parte del club di di € 2.900,00, consegnate a mezzo Ufficio Servizi Sociali e alcune parrocchie di Ventimiglia a famiglie in difficoltà economiche dovute alla pandemia.

– aprile 2021 – Progetto ripristino ante esondazione dei Giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia, contributo impegnato a carico del club 2.500,00 oltre a progettazione in proprio, la Fondazione Lions LCIF ha aggiunto € 8.200,00. in particolare il costo dell’altalena per disabili installata è stato di € 6.795.40, la pompa laghetti €1.880,00, due piante già cresciute di Jacaranda per € 1586,00, il costo vernici da rimborsare al Comune era di € 488.60. Il ripristino sarà inaugurato ufficialmente il 3 luglio 2021.

– aprile 2021 – Acquisto 20 kit per service ambientale “Mastro cartaio” per 3° elementari Istituti Comprensivi di Ventimiglia, Val Nervia e Vallecrosia, affinché i giovanissimi siano sensibilizzati sui temi del recupero della carta, per un totale di spesa di € 420,00;

– maggio 2021 – Ottenute due borse di studio per altrettante annualità dell’Università Internazionale del Principato di Monaco messe a disposizione per giovani meritevoli del territorio (cifra non computata nei service ma che in ogni caso supererebbe da sola i 20.000,00 euro);

– 29 maggio 2021 – Piantumazione due lecci insieme al gemello L.C. Menton (costo per il L.C. Ventimiglia € 450,00 + € 450,00 per L.C. Menton ). La pianta destinata a Ventimiglia è stata messa a dimora nell’aiola tra il plesso

scolastico di Via Vittorio Veneto e Via Chiappori. L’albero di Ventimiglia è stato dedicato con una targa ai bambini nati nell’anno della pandemia, il 2020. Quello di Mentone è stato messo a dimora il 28.06.2021 nei giardini presso il

Monastero dell’Annunziazione;

– Il 12 e 13 giugno sono state organizzate due visite guidate rispettivamente ai monumenti di Ventimiglia Alta e alla Via Julia Augusta (Porta Canarda e antiche ville Piana di Latte), con una partecipazione complessiva di 180 persone, per una raccolta a favore della fondazione internazionale Lions LCIF che era intervenuta con un generoso contributo proprio per il rifacimento dei giardini pubblici comunali di Ventimiglia centro. Sono stati raccolti dal L.C. Ventimiglia ed effettivamente versati alla LCIF 600,00 euro.

– E’ stato poi avviato il Progetto ambientale “Olindo” per il recupero olii alimentari esausti nelle scuole direttamente dagli studenti e familiari in collaborazione con ditta ECOREC. E’ stato presentato anche all’Ufficio

ambiente del Comune di Ventimiglia per una sua espansione su tutto il territorio comunale.

Un anno sociale molto impegnativo, che ha visto i soci reagire prontamente alle richieste, soprattutto del Comune di Ventimiglia, per poter lenire situazioni di disagio socioeconomico piuttosto impellenti (acquisto libri scolastici e articoli per la scuola per i ragazzini in difficoltà economica, spese alimentari per le loro famiglie) ma pure consuete attività a favore dei service che più caratterizzano le azioni dei Lions, ad esempio sul tema della prevenzione delle malattie della vista o in materia di prevenzione disastri ambientali.

Il Past presidente Rosalina Facchi ritiene che sia i soci che i cittadini possano dirsi soddisfatti perché i Lions hanno impegnato tutte le risorse disponibili del club nell’aiuto ai più deboli: «Si è sicuri che, anche per il prossimo anno sociale, come per i 58 che lo hanno preceduto (il club è presente in città dal 1963), rinnoveranno

l’impegno di servire la comunità».