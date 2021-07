Sanremo. Si è tenuta domenica scorsa nella splendida cornice del Roof Garden del Casinò Municipale di Sanremo la cerimonia del passaggio delle consegne dal Past President Roberto Pecchinino al nuovo Presidente Giancarlo Buschiazzo.

Alla cerimonia conviviale hanno preso parte un centinaio di persone, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108ia3 Senia Seno, del Vicesindaco Costanza Pireri e dell’assessore Silvana Ormea e di molte cariche lionistiche. Nel corso della serata il Past Presidente Roberto Pecchino ha sentitamente ringraziato tutti i soci del suo Club per l’impegno profuso e ricordato agli ospiti presenti alcuni dei service più importanti realizzati durante il passato anno sociale; l’incontro è proseguito con la Cerimonia del passaggio delle consegne, dove il Presidente uscente ha consegnato la campana con il martelletto e successivamente spillato il nuovo Presidente Giancarlo Buschiazzo.

di 22 Galleria fotografica Lions Club Sanremo Host, passaggio delle consegne da Roberto Pecchinino al nuovo Presidente Giancarlo Buschiazzo









Come nuovo Presidente del Lions Club Sanremo Host, un emozionato Giancarlo Buschiazzo ha ringraziato i suoi soci per l’incarico conferitogli promettendo grande impegno e attiva collaborazione con gli altri Lions Club; ha poi voluto riassumere alcune linee del suo programma, auspicando che i prossimi mesi vedano tornare ad una normale vita di Club e ricordando che in momenti difficili come quello in corso occorre impegnarsi ancora più attivamente in favore dei più bisognosi. Infine ha presentato a tutti i soci e ospiti presenti il consiglio direttivo che lo aiuterà durante l’anno sociale 2021-2022: Roberto Pecchinino (past presidente uscente), 1° vice-Presidente Domenico Frattarola, Enzo Benza (segretario), Giorgio Cravaschino (cerimoniere), Alessio Tosi (tesoriere), Guido De Angeli (Censore), Luigi Volpi (Presidente Comitato soci), Claudio Perato, Emanuele Ghiringhelli e Rosella Corbia (Consiglieri), Milena Balestra (Leo Advisor), Emanuele Frattarola (Officer TI).

Una serata importante e ricca di eventi: tra i momenti più significativi l’entrata di due nuovi soci nel Club, Stefania Balestra e Aldo Zaccaro. Il Club – tramite l’interessamento della socia Oriana Ragazzo – ha voluto inoltre conferire il Melvin Jones Fellow al Dottor Roberto Ravera per il suo impegno in Sierra Leone; il Melvin Jones Fellow è la più alta onoreficienza dell’associazione, concessa a chi con il proprio impegno ha saputo compiere un importante servizio umanitario ed alla comunità. È stato inoltre omaggiato con una targa e con il guidoncino del Club Lorenzo Prette, Responsabile del Nucleo Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Rangers d’Italia, per il fattivo impegno dimostrato da lui e dai suo volontari durante le iniziative promosse dai Lions. La cerimonia si è conclusa con il taglio della torta e con gli auguri del Governatore del Distretto Senia Seno al Club,