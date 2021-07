L’imperiese Maurizio Gerini alla Hat Pavia-Sanremo

Imperia. «Hat Pavia-Sanremo. Divertimento, bella gente e una gomma bucata. Tutto positivo». Con queste parole l’imperiese Maurizio Gerini commenta sui social la terza edizione della Hat Pavia-Sanremo, alla quale ha preso parte lo scorso fine settimana.

Il neo acquisto del Team Africa Dream Racing si è messo alla prova nel viaggio – avventura, non competitivo, inserito nel calendario Adventouring di Aics Motociclismo. E’ partito venerdì 16 luglio da Pavia ed è giunto domenica scorsa a Sanremo dopo aver percorso una rete di strade secondarie tra valli e piccoli borghi, soprattutto a fondo naturale, e attraversato tre regioni: Lombardia, Piemonte e Liguria.

Il prossimo impegno per il pilota di Chiusanico sarà la Via del Sale: «Next stop la Via del Sale il 5-6-7 agosto» – annuncia l’imperiese.

(Foto di Massimo di Trapani da Facebook di Maurizio Gerini)