Liguria, Toti: «La maggior parte degli accessi in ospedale per Covid è di persone non vaccinate»

Genova. Domani, giovedì 15 luglio, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione con la prima dose di Pfizer in tutte le Asl liguri: dalle ore 19 alle ore 23 saranno aperti il Palasalute Imperia – Palafiori Sanremo in Asl1, il Terminal Crociere Savona in Asl2, l’ Hub Fiera del Mare Genova in Asl3, l’Auditorium San Francesco Chiavari in Asl4, il Centro Sociale Ceparana in Asl5: «L’Open Night è aperta a tutti ma il nostro appello è rivolto soprattutto agli under 50 – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Stiamo incentivando una campagna di vaccinazione che sta salvando il mondo e sappiamo che i ragazzi non si sentono in pericolo ma invece è importante che si vaccinino per diminuire la circolazione del virus. Ad oggi non si osserva un aumento significativo degli accessi negli ospedali (- 4 rispetto a ieri) e questo grazie ai vaccini che stanno limitando i casi gravi: dei 28 accessi più recenti, solo 11% aveva completato il ciclo e il 64% non era vaccinato. Il 75% ha più di 50 anni e il 68% più di 60 anni. La metà ha più di 70 anni. Per questo dopo aver messo in sicurezza buona parte della categoria più fragile ora è importante che i giovani facciano la loro parte». Intanto ad oggi i piemontesi che si sono prenotati per fare il vaccino in Liguria grazie all’accordo tra le due Regioni sono 1.890.

Per quanto riguarda l’andamento della pandemia in Liguria, sono 40 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.979 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.679 tamponi antigenici rapidi. L’incidenza media settimanale si attesta a 11 casi positivi a livello regionale (7 nel savonese, 12 nello spezzino, 6 nell’imperiese e 8 in provincia di Genova).