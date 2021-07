Liguria, Toti: «Alle Open Night di ieri somministrati 1.724 vaccini»

Genova. Sono stati 1.724 i vaccini somministrati durante l’Open Night di ieri in tutte le Asl della Liguria (di cui 1.164 prime dosi e 560 seconde dosi), mentre oggi dalle 19 alle 22 sarà recuperata la serata ad accesso libero alla Fiera del Mare, dopo che era stata annullata ieri a causa di un cavo tranciato che aveva compromesso la trasmissione dei dati.

«Durante l’Open Night di ieri – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – abbiamo avuto un aumento delle prime dosi somministrate, un dato in controtendenza rispetto alle ultime Open Night dove molti liguri avevano invece deciso di anticipare la seconda dose. Numeri sicuramente incoraggianti, visto che, anche grazie al Green Pass, molte persone stanno aderendo alla campagna vaccinale. Dopo una settimana di vaccinazioni record per la Liguria, anche i prossimi giorni saranno fondamentali per fare un balzo in avanti nella lotta alla pandemia».

In Asl1 sono stati somministrati 245 vaccini (214 prime dosi+31 seconde dosi), in Asl2 363 vaccini (221 prime dosi+142 seconde dosi), in Asl3 all’Hub di San Benigno 510 (359 prime dosi + 151 seconde dosi), in Asl 4 268 (156 prime dosi+112 seconde dosi), in Asl 5 338 (214 prime dosi + 124 seconde dosi).

Le altre Open Night della settimana sono:

ASL 1 (mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Mercoledì Palafiori Sanremo

Venerdì Palasalute Imperia (dalle ore 20 alle ore 23)

ASL 2 (mercoledì e giovedì dalle ore 20 alle ore 23)

Terminal Crociere Savona

ASL 3 (mercoledì, venerdì)

Hub Fiera del Mare Genova (anche questa sera dalle ore 19 alle ore 22)

Hub San Benigno (dalle ore 20 alle ore 24)

ASL 4 mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22

Auditorium San Francesco Chiavari

ASL 5 mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22

Mercoledì Fitram La Spezia

Venerdì San Bartolomeo Sarzana21<xz