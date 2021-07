Genova. La Liguria quarta classificata alla Coppa Belardinelli 2021, vinta dalla Lombardia.

La competizione per rappresentative regionali giovanili under 11 e 12, che quest’anno aveva come protagonisti ragazzi e ragazze nati nel 2009 e 2010, si è conclusa domenica sui campi del Centro Federale Tennis di Castel di Sangro.

Dopo un’intensa settimana di sfide che hanno visto le venti selezioni presenti, 220 under 11 e 12 in totale, provenienti da tutta la Penisola, impegnate nella fase a gironi fino a venerdì, nel confronto valido per il terzo posto la Liguria cede contro il team del Lazio che si impone per 6-1. La squadra ligure, che aveva vinto precedentemente contro Bolzano, Friuli, Calabria e Marche, alla fine conquista il quarto posto.

(Foto da Fit Liguria)