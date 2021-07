Le sonorità dei Wind Tales Quartet al M&T Festival

San Bartolomeo al Mare. In scena, ieri sera, spettacolo di Federica Sassaroli al M&T Festival giunto quest’anno alla 27ma edizione. Il pubblico, in numero ridotto causa restrizioni dovute alla pandemia e concomitanza con la semifinale degli Europei di calcio, ha molto gradito la performance dell’attrice, comica, doppiatrice, speaker, la quale si è presa in giro per tutta la durata dello spettacolo.

Il M&T Festival prosegue questa sera con il “Wind Tales Quartet” (Stefano Guazzo – sax soprano, sax tenore; Fabio Vernizzi – piano and keyboards; Riccardo Barbera – double bass; Rodolfo Cervetto – drums). L’incontro dei musicisti di questo quartetto avviene in occasione delle registrazioni di “Wind Tales”, ultimo lavoro di Fabio Vernizzi, che uscirà nel prossimo autunno. Il WT Quartet nasce come laboratorio di ricerca sonora, di composizione ed improvvisazione per la scoperta di territori musicali evocativi e moderni ed elabora in maniera originale la tradizione modale e tonale del jazz cercando nuove suggestioni sonore e nuove strutture compositive. Il quartetto è formato da musicisti attivi da svariati anni in ambito nazionale ed internazionale, provenienti da contesti diversi ma con la radice comune della composizione dell’improvvisazione. Oltre al proprio repertorio di brani originali il quartetto propone anche programmi legati al Teatro ed alla Poesia. L’estate 2021 vede anche la proposta di un reading con Claudio Pozzani con musiche originali e letture di Charles Baudeleaire.