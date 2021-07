Sanremo. Saranno le “Favolose musiche sudamericane” a fare da colonna sonora ai prossimi due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, alle 21.30, nel magico scenario dell’Auditorium Franco Alfano, con la direzione del Maestro Miguel Rodrigo Tamarit.

Dopo il grande successo di pubblico degli ultimi appuntamenti, continua la promozione per gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Sanremo e per i loro insegnanti. Saranno a loro disposizione 100 posti, assegnati in ordine di prenotazione sino ad esaurimento, mentre i genitori e gli accompagnatori potranno usufruire della tariffa ridotta a 10 euro.

Parallelamente prosegue anche la promozione per il personale sanitario a cui, in segno di ringraziamento, per tutto il periodo estivo, verrà offerto l’ingresso all’Auditorium, previa prenotazione on line, fino ad esaurimento dei posti riservati. Un prezzo speciale di 5 euro, per questi due concerti, sarà riservato a tutta la comunità sudamericana del nostro territorio, in segno di condivisione della musica e cultura d’oltreoceano.

E’ possibile prenotare i tickets sul sito della Sinfonica www.sinfonicasanremo.it entro le 14 del giorno di ciascun concerto e ritirarli direttamente alla cassa dell’Auditorium la sera stessa della rappresentazione.