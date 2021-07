L’assessore regionale Marco Scajola in visita al Casinò di Sanremo

Sanremo. Ieri sera l’assessore regionale Marco Scajola si è recato in visita al Casinò di Sanremo accompagnato dal presidente del consiglio di amministrazione Adriano Battistotti.

«Una visita ad un’importante realtà del territorio di Ponente» – commenta l’assessore Scajola, che prosegue: «Regione Liguria si è battuta per la riapertura della Casa da Gioco dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, consapevole dell’importanza che riveste dal punto di vista occupazionale e di attrazione turistica per tutta la provincia di Imperia, non solo per le sale da gioco, ma per gli eventi organizzati».

«I miei complimenti al presidente Adriano Battistotti ed ai consiglieri di amministrazione, Barbara Biale e Giancarlo Ghinamo, perché hanno saputo sfruttare la chiusura per apportare dei cambiamenti che hanno valorizzato la struttura: un meraviglioso esempio di stile liberty, che racconta la storia di Sanremo dai primi anni del novecento ad oggi».