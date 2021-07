L’armese Fabio Fognini sarà papà per la terza volta, Flavia Pennetta è di nuovo incinta

Taggia. Fabio Fognini e Flavia Pennetta stanno aspettando il terzo figlio. Lo annuncia sui social l'ex tennista brindisina, moglie dell'armese: «Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o».

Flavia Pennetta è nuovamente in dolce attesa ma non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Una lieta notizia per Fognini impegnato negli ultimi giorni a Wimbledon e pronto per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Dopo Federico e Farah, nata nel 2019, si allarga dunque la famiglia Fognini. Non resta che augurare alla coppia: “Congratulazioni”.