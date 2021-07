L’Ape in fiore e diversi eventi animano Vallebona da luglio a settembre

Vallebona. Diversi eventi estivi animeranno il paese da luglio a settembre. E’ l’estate 2021 ‘Limited Edition’ a Vallebona, che propone presentazione di libri, musica, teatro e cinema all’aperto oltre all’ “Ape in fiore” in “Limited Edition” che verrà impreziosita dalle installazioni fotografiche di Saverio Chiappalone.

«L’estate è arrivata ed il paese è pronto ad accogliere turisti e curiosi con attività e suggestioni autentiche – fanno sapere dal Comune di Vallebona – Nei prossimi giorni alcune Api, gli automezzi simbolo del borgo, verranno ‘trasformate’ e posizionate nei carugi e nelle piazze; anche quest’anno la manifestazione dell’Ape in Fiore sarà ‘Limited Edition’: una cornice pittoresca, unica ed originale che verrà ulteriormente impreziosita dalle installazioni fotografiche di Saverio Chiappalone. Un vero e proprio percorso di opere ‘al vento di Vallebona‘ per immergersi e rimanere quasi sospesi in un’atmosfera magica, genuina e familiare che rimarrà per tutta l’estate, giorno e notte, per dare la possibilità ai visitatori di poterle ammirare in qualsiasi momento».

«Il calendario prevede inoltre un’estate fatta di note musicali, di libri da conoscere e leggere, di tesori nascosti per i bimbi, di film guardati e vissuti in una piazza dalla bellezza unica, di teatro che emoziona e stimola per poi ritrovarsi a cenare o semplicemente bere un drink nelle terrazze conviviali dei locali di Vallebona. L’Amministrazione comunale ringrazia Simona Alborno per la supervisione artistica, Saverio Chiappalone, gli Ape Friends e il fantastico gruppo di volontari instancabili di Vallebona che, con impegno e costanza, rende possibile la riuscita di tutti gli eventi» – sottolineano dal Comune.

Il primo appuntamento sarà il 15 luglio, alle 21.15, nel centro storico, con la serata di premiazione del Premio di Poesia dialettale intemelia “U Giacurè”. Giovedì 29 luglio, invece, alla 21.30 andrà in scena il concerto jazz “A King of Miles” con Alberto Mandarini alla tromba, al flicorno e all’elettronica, Dino Cerruti al contrabasso e al basso elettronico e Rodolfo Cervetto alle batterie e percussioni.

Il 1° agosto, alle 18, si terrà la presentazione del libro di Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise:“Destinazione Ravensbruck. L’orrore e la bellezza nel lagher delle donne”, mentre l’8 agosto, sempre alle 18, Marino Magliani presenterà “Il cannocchiale del tenente Dumont”. Martedì 10 agosto il paese festeggerà il patrono San Lorenzo con il concerto della Banda di Vallebona alle 21.30.

Settembre si apre con il cinema all’aperto a cura dell‘Associazione di intervento Culturale ”Contra Tempo”, giovedì 2 alle 21.30. Venerdì 3 settembre, alle 18, invece, verrà presentato il libro di Morena Fellegara ”II gioco degli specchi”. Venerdì 10 settembre, sempre alle 18, si parlerà invece del libro di Graziano Consiglieri e Claudia Simone ”Un amore in guerra 1938-1943”, mentre venerdì 17 settembre ci sarà la presentazione del libro ”La libera repubblica di Pigna” di Paolo Veziano. Domenica 19 settembre andrà in scena il teatro itinerante a cura dell’associazione Culturale ”LIBER Theatrum”, che proporrà ”Vittime o Carnefici” ispirato al libro ”Delitti imperfetti” di Max Aub, Sellerio Editore. Infine venerdì 24 settembre alle 18 si terrà la presentazione del libro di Arturo Viale: ”La Merica”. La poesia dialettale e le presentazioni dei libri sono a cura dell’associazione Culturale ”A Cria”.