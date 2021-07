L’ammiraglio Pettorino lascia il comando generale della Guardia Costiera, fu comandante del porto di Sanremo

Sanremo. Lascia per raggiunti limiti d’età il comando generale della Guardia Costiera l’ammiraglio Giovanni Pettorino, nel 1989/1990 a capo dell’ufficio circondariale marittimo e comandante del porto di Sanremo, successivamente trasferito a Roma presso il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Nell’ottobre 2018, per la sua vicinanza alla Città dei Fiori, gli era stata conferita la targa d’onore “Amico di Sanremo” in occasione delle celebrazioni di San Romolo. Un riconoscimento attribuito a chi pur non essendo nato a Sanremo le abbia però dimostrato amicizia nel corso della propria carriera professionale. Molte sono state le visite dell’ammiraglio in provincia di Imperia, l’ultima delle quali è avvenuta lo scorso agosto per festeggiare la giornata dedicata all’ambiente marino.

“Ringrazio l’ammiraglio Capo Giovanni Pettorino per lo straordinario lavoro svolto nel corso della sua brillante carriera. Ha messo a disposizione del Paese la sua competenza e la sua elevata professionalità, gestendo da vero leader 11.000 professionisti guidati da altissimi valori e sani principi, un capitale umano che in tutte le attività svolte ha dimostrato un’elevata competenza ed un profondo amor di Patria. All’’ammiraglio Nicola Carlone, che a gior subentrerà nell’incarico di Comandante Generale della Guardia Costiera italiana, invio sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà proseguire nel solco tracciato dall’Ammiraglio Pettorino”. –

dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.