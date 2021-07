Imperia. E’ morto stamattina al Centro grandi ustionati di Villa Scassi di Sampiedarena anche Sergio Gaio, l’uomo di 74 anni investito dalle fiamme dell’incendio provocato dal fuoco di pulitura scappato di mano domenica pomeriggio a Chiusanico.

Nel rogo aveva perso la vita la moglie Gabriella Ghirardo, 73 anni, morta a causa dell’esalazioni del fumo e poi avvolta dalle fiamme in località Borgo Castello sulle alture di Chiusanico.

Sergio Gaio aveva riportato ustioni su oltre il 70 per cento del corpo. I coniugi vivevano a Collegno in provincia di Torino e si erano recati in camper a Chiusanico per accudire un oliveto.