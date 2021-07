Sanremo. La Sanremese Calcio comunica l’elenco dei 26 convocati per il ritiro che si svolgerà nel Centro Sportivo di Cantalupa, in provincia di Torino, da lunedì 2 a venerdì 13 agosto 2021.

Per volontà del presidente nell’intento di amalgamare il nuovo gruppo, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, la squadra si radunerà il 2 agosto mattina al Comunale e poi, dopo aver effettuato i tamponi, subito dopo pranzo, partirà alla volta del Piemonte dove nel tardo pomeriggio svolgerà il primo allenamento.

Ecco i convocati:

Portieri: Bohli (2005), Ferro (2005).

Difensori: Acquistapace (2000), Addiego (2002), Aita (2002), Bregliano, Fabbri (2001), Gatelli, Mikhaylovskiy, Nouri (2001).

Centrocampisti: Bastita (2004), Gagliardi, Gemignani, Giacchino (2003), La Rotonda (2002), Lodovici (2004), Maglione (2002), Miccoli, Valagussa.

Attaccanti: Anastasia, Elettore (2004), Ferrari, Foti (2003), Orefice (2000), Pellicanò (2002), Vita.

Prima di mettersi in viaggio per il ritiro i biancoazzurri pranzeranno al ristorante Glam, sito in Corso degli Inglesi 1 a Sanremo.

«Siamo molto contenti di accogliere la nuova Sanremese nelle nostre sale – spiega Roberto Berio, titolare del Glam e presidente di Sanremo On – ci auguriamo che sia una stagione piena di successi, in modo da portare sempre più in alto anche nello sport e nel calcio il nome della nostra città».