La Sanremese Calcio va in ritiro a Cantalupa

Sanremo. La Sanremese Calcio annuncia ufficialmente l’inizio della stagione sportiva 2021-2022 con il ritiro che si terrà in Piemonte presso il centro sportivo di Cantalupa in Val Noce, in provincia di Torino, dal 6 al 13 agosto.

Il centro sportivo scelto dalla società è dotato di una pluralità di strutture sportive e ricettive, dislocate nel centro del paese, costituenti la Scuola Regionale dello Sport, polo di formazione e promozione sportiva:

– Campus – foresteria, con annessi impianti ricreativi (campo di calcetto in sintetico, campo di pallacanestro – pallavolo, tennis, beach volley, percorso mountain bike).

– Stadio di Atletica con servizi annessi.

– Stadio di calcio.

– Palazzetto dello Sport con palestra piccola, palestra centrale, sala muscolatura, pistino di atletica coperto, pareti di arrampicata, servizi connessi.

– Palestra Comunale.

– Cross country (percorso da 1.600 metri e 6.000 metri) e percorso vita in un bosco di 180.000 mq.

– Centro Federale Nazionale F.I.T.ARCO.

– Centro Congressi con annesso albergo – ristorante Tre Denti (dove risiederà la squadra e il suo staff).

I biancoazzurri di mister Andreoletti si ritroveranno lunedì 2 agosto allo Stadio Comunale di Sanremo per effettuare le visite mediche. I primi test si svolgeranno al Comunale fino al 5 agosto; la squadra raggiungerà poi il centro sportivo di Cantalupa venerdì 6 agosto.

L’Alessandria, quest’anno in serie B e in ritiro già da alcuni giorni proprio a Cantalupa, passerà il testimone alla Sanremese per coronare un inizio di stagione che si augurino porti fortuna ad entrambe. Previste una serie di amichevoli l’8 e il 13 agosto sul campo centrale di Cantalupa con avversari da definire.