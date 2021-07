La Sanremese Calcio riconferma mister Andreoletti per la prossima stagione

Sanremo. La Sanremese Calcio è lieta di annunciare la riconferma del tecnico Matteo Andreoletti.

Nato ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo il 30 gennaio 1989, ex portiere di Lecco, Atalanta, Pro Patria e Verbano, Andreoletti è arrivato a Sanremo a gennaio, dopo l’esonero di Bifini, ed ha condotto i biancoazzurri nonostante le difficoltà al quinto posto, perdendo di misura la semifinale play off con la Castellanzese.

Ha intrapreso giovanissimo la carriera di allenatore a Lecco prima da preparatore dei portieri e poi da tecnico delle giovanili. Con l’Inveruno, tre stagioni fa, ha centrato il quinto posto nella regular season e poi ha vinto i play off.

La Sanremese riparte da Andreoletti sulla scia dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico, con il chiaro intento di costruire una squadra ancora più competitiva e che porti in alto i colori biancoazzurri.

Ecco nel dettaglio lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2021-22:

Allenatore: Matteo Andreoletti

Allenatore in seconda: Roberto Correale

Preparatore dei portieri: Stefano Prato

Preparatore atletico: Andrea Molteni

Match Analyst: Pietro Bertorelle

Fisioterapista: Enxhi Fero

Medico sociale: dott. Roberto Sturaro.